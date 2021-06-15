В одном из спортивных клубов столицы умер мужчина, который пришел позаниматься в зале.
Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный. Мужчине около часа оказывали медицинскую помощь.
Другой посетитель спортивного клуба делал мужчине искусственное дыхание, однако это не помогло. По данным канала, врач клуба в это время просто стоял рядом и наблюдал за происходящим.
В то же время скорая медицинская помощь приехала лишь спустя 20 минут. К тому же, у бригады сработала не вся аппаратура.
В Киеве утонул мужчина
Недавно в столице произошел еще один несчастный случай. В Киеве утонул мужчина 1982 года рождения, о пропаже которого заявили накануне.
Тело мужчины нашли в реке Днепр в Голосеевском районе. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причину его смерти.