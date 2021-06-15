В одном из спортивных клубов столицы умер мужчина, который пришел позаниматься в зале.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный. Мужчине около часа оказывали медицинскую помощь.

Другой посетитель спортивного клуба делал мужчине искусственное дыхание, однако это не помогло. По данным канала, врач клуба в это время просто стоял рядом и наблюдал за происходящим.

В то же время скорая медицинская помощь приехала лишь спустя 20 минут. К тому же, у бригады сработала не вся аппаратура.

В Киеве утонул мужчина

Недавно в столице произошел еще один несчастный случай. В Киеве утонул мужчина 1982 года рождения, о пропаже которого заявили накануне.

Тело мужчины нашли в реке Днепр в Голосеевском районе. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причину его смерти.