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Наташа Тарчевська |

Под Киевом в яму уличного туалета упали двое детей, 10-летняя девочка погибла

Под Киевом в яму уличного туалета упали двое детей, 10-летняя девочка погибла

В одном из сел Бориспольского района в яму уличного туалета упали двое детей. 4-летнего мальчика госпитализировали, его 10-летняя сестра погибла.

Трагедия произошла неподалеку бывшей базы отдыха, где играли дети. С разрешения охранника они пошли к уличному туалету.

Сначала в сантехнического отверстия случайно провалился мальчик: старшая сестра пыталась его спасти, однако также упала в яму.

Крики детей о помощи услышал охранник, который и вызвал скорую. Девочка умерла до приезда медиков, ее братика удалось спасти.

Под Киевом в яму уличного туалета упали двое детей, 10-летняя девочка погибла
Под Киевом в яму уличного туалета упали двое детей, 10-летняя девочка погибла
Под Киевом в яму уличного туалета упали двое детей, 10-летняя девочка погибла
Под Киевом в яму уличного туалета упали двое детей, 10-летняя девочка погибла
Под Киевом в яму уличного туалета упали двое детей, 10-летняя девочка погибла
Под Киевом в яму уличного туалета упали двое детей, 10-летняя девочка погибла
Под Киевом в яму уличного туалета упали двое детей, 10-летняя девочка погибла / 3 фотографии

Следствие продолжается

К расследованию трагедии в селе Кийлив привлечено следственных полиции, группу реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, ювенальных полицейских Бориспольского районного управления полиции, а также службу по делам детей.

Установлено, что в дом соседней базы отдыха заселилась большая семья представителей ромской национальности, приехали в Киевскую область из Ужгорода.

В состав семьи входят две сестры с мужьями и восемь детей разного возраста.

Решается вопрос о правовой квалификации события. Все обстоятельства трагедии будут установлены в кратчайшие сроки.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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