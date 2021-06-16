Бывшего депутата Чкаловского поселкового совета Чугуевского района Харьковской области приговорили к тюремному заключению за избиение полицейского возле Свято-Успенской Святогорской лавры в Донецкой области.

Инцидент произошел 7 июля 2020 года.

— Депутат поселкового совета во время богослужения в Свято-Успенской Святогорской лавре устроил ссору с ее работниками. Когда по вызову охранников на место прибыли сотрудники полиции, правонарушитель проигнорировал их замечания, ударил по лицу старшего участкового офицера и повредил ему форменную одежду, — сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Успокоить злоумышленника удалось только после того, как его заковали в наручники.

Суд признал экс-депутата виновным по ч. 2 ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и приговорил к 3 годам тюрьмы с испытательным сроком на 2 года.

Мужчина избил женщину в маршрутке

Ранее в Ужгороде мужчина избил женщину в маршрутке. Никто из очевидцев не вступился за пассажирку, а издевательство происходили на глазах ее 5-летнего сына.

Как выяснилось, причиной конфликта стало то, что мальчик якобы не уступил место пенсионерке.

После этого 57-летний мужчина, который также не уступил место, стал дергать 36-летнюю женщину, а когда та его оттолкнула, он ударил в лицо.