В Армении погиб виновник ДТП в Одессе, сбежавший от наказания

В Армении в ДТП погиб племянник известного генерала Сейрана Сарояна Размик Рустамян. В 2015 году он совершил аварию в Одессе, после чего уехал из Украины, избежав суда.
Тогда в ДТП на улице Генуэзской в Одессе Размик Рустамян сбил 15-летнего подростка на велосипеде.
Пострадавший Михаил Ращенко перенес клиническую смерть и шесть операций, его сознание и физические способности так и не восстановились.
Смерть Размика Рустамяна
По данным армянских СМИ, Размик Рустамян погиб в ДТП вечером 11 июня на автодороге Эчмиадзин-Маргара.
Погибший находился за рулем: на своем авто Toyota Alphard он выехал за пределы проезжей части дороги, врезался в опорный столб газопровода и вылетел в поле.
Медики госпитализировали мужчину, однако спасти не успели.
Реакция семьи Ращенко
Новость о виновнике ДТП в Одессе на своей странице в Facebook прокомментировал отец пострадавшего подростка.
Сергей Ращенко написал, что с погибшим произошло то, что должно было произойти.
— Правосудие в Украине работает по каким-то особым законам. А вот закон кармы работает везде одинаково, я надеюсь.
По словам отца мальчика, с момента ДТП в 2015 году ни Размик, ни его семья ни разу не попытались связаться с ним, предложить помощь или хотя бы извиниться.