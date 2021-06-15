В Армении погиб виновник ДТП в Одессе, сбежавший от наказания

В Армении в ДТП погиб племянник известного генерала Сейрана Сарояна Размик Рустамян. В 2015 году он совершил аварию в Одессе, после чего уехал из Украины, избежав суда.

Тогда в ДТП на улице Генуэзской в Одессе Размик Рустамян сбил 15-летнего подростка на велосипеде.

Пострадавший Михаил Ращенко перенес клиническую смерть и шесть операций, его сознание и физические способности так и не восстановились.

Смерть Размика Рустамяна

По данным армянских СМИ, Размик Рустамян погиб в ДТП вечером 11 июня на автодороге Эчмиадзин-Маргара.

Погибший находился за рулем: на своем авто Toyota Alphard он выехал за пределы проезжей части дороги, врезался в опорный столб газопровода и вылетел в поле.

Медики госпитализировали мужчину, однако спасти не успели.

Реакция семьи Ращенко

Новость о виновнике ДТП в Одессе на своей странице в Facebook прокомментировал отец пострадавшего подростка.

Сергей Ращенко написал, что с погибшим произошло то, что должно было произойти.

— Правосудие в Украине работает по каким-то особым законам. А вот закон кармы работает везде одинаково, я надеюсь.

По словам отца мальчика, с момента ДТП в 2015 году ни Размик, ни его семья ни разу не попытались связаться с ним, предложить помощь или хотя бы извиниться.