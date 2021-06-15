Боевики в Донецкой и Луганской областях по указанию России закрывают учебные заведения. Под сокращение попадают школы, профтехучилища, техникумы и вузы.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее данным, в 2021 году на временно оккупированных территориях закроют Свердловский профессиональный строительный лицей, Свердловский колледж кулинарного мастерства, Стахановский педагогический колледж, Луганский профессионально-технический колледж, Колледж технологий и дизайна и Колледж Луганского государственного педагогического университета, Ясиноватский колледж Донецкой академии управления и другие.

Кроме этого, в Луганске, Антраците, Славяносербске, Красном Луче и Свердловске закроют пять школ, еще три будут реорганизованы.

Денисова отмечает, что это приведет к нарушению права на образование детей, проживающих на оккупированном Донбассе. В особенности для тех, кто не имеет возможности выехать на подконтрольную территорию.

— Они будут вынуждены добираться в учебные заведения в других населенных пунктах, где-то за десятки километров, — сообщила омбудсмен.

Она также призвала Мониторинговую миссию ООН по правам человека и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ отреагировать на эти нарушения.

Боевики на Донбассе глушат беспилотники ОБСЕ

Ранее стало известно, что на Донбассе боевики глушат беспилотники ОБСЕ и пытаются переложить вину на украинскую армию.

Только в течение марта-апреля 2021 года оккупанты вывели из строя три летательных аппарата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Для обезвреживания беспилотников они используют комплексы РЭБ, которые работают в радиусе 50 км.