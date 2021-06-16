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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

На дамбе под Черкассами сгорели автомобили: пострадавших доставали спасатели

ДТП під Черкасами

16 июня в 01.20 на дамбе через реку Днепр возле Черкасс произошло лобовое столкновение автомобилей ГАЗель и Skoda.

По предварительной информации, в одном из автомобилей взорвался газовый баллон, после чего машины загорелись.

К месту ДТП выехало сразу четыре бригады скорой.

Представители аварийно-спасательного отряда спецназначения перенесли травмированных из опасной зоны к автомобилям скорой.

На месте медики оказали помощь двум водителям с ушибом колена и переломом пальца стопы. От госпитализации они отказались.

Пассажиров Skoda медики после оказания помощи доставили в лечебные учреждения.

44-летнюю женщину с политравмой – в Третью Черкасскую городскую больницу, 11-летнего мальчика с травмой головы и закрытым переломом бедра – в областную детскую больницу.

Ликвидировали пожар спасатели двух пожарно-спасательных частей города.

Как сообщают Фактам ICTV очевидцы происшествия, сейчас автомобили объезжают место, где произошел ночью пожар.

ДТП під Черкасами
ДТП під Черкасами
ДТП під Черкасами
ДТП під Черкасами
На дамбе под Черкассами сгорели автомобили: пострадавших доставали спасатели / 2 фотографии

Источник: ГСЧС, КНП Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР

Фото: ГСЧС

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