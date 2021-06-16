ДТП під Черкасами

16 июня в 01.20 на дамбе через реку Днепр возле Черкасс произошло лобовое столкновение автомобилей ГАЗель и Skoda.

По предварительной информации, в одном из автомобилей взорвался газовый баллон, после чего машины загорелись.

К месту ДТП выехало сразу четыре бригады скорой.

Представители аварийно-спасательного отряда спецназначения перенесли травмированных из опасной зоны к автомобилям скорой.

На месте медики оказали помощь двум водителям с ушибом колена и переломом пальца стопы. От госпитализации они отказались.

Пассажиров Skoda медики после оказания помощи доставили в лечебные учреждения.

44-летнюю женщину с политравмой – в Третью Черкасскую городскую больницу, 11-летнего мальчика с травмой головы и закрытым переломом бедра – в областную детскую больницу.

Ликвидировали пожар спасатели двух пожарно-спасательных частей города.

Как сообщают Фактам ICTV очевидцы происшествия, сейчас автомобили объезжают место, где произошел ночью пожар.

На дамбе под Черкассами сгорели автомобили: пострадавших доставали спасатели / 2 фотографии

Источник: ГСЧС, КНП Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР