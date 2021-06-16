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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Не понравился внешний вид: в Одессе мужчина семь раз ударил ножом прохожего

Нападник, чоловік із ножем

В Одессе пьяный мужчина избил и порезал ножом прохожего из-за его внешности. Теперь нападающему грозит до 15 лет заключения.

Инцидент произошел в частном секторе Киевского района города.

Пьяный мужчина, увидев на улице 43-летнего незнакомца с неопрятной внешностью, напал на него. Подозреваемому не понравился внешний вид мужчины.

В частности, обидчик достал нож из кармана и начал бить им прохожего.

По данным правоохранителей, пострадавший получил семь ранений. Однако он смог убежать от нападающего на соседнюю улицу и попросить помощи у прохожих.

В результате люди вызвали скорую. Медики, приехавшие на место происшествия, госпитализировали жителя Одессы в больницу и сообщили об инциденте в полицию.

Почти за сутки правоохранители разоблачили 31-летнего нападающего.

Мужчине объявили о подозрении по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.115 УК Украины.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы от семи до 15 лет.

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В Черкассах мужчина пытался зарезать ребенка

Недавно в Черкассах задержали мужчину, который совершил покушение на убийство 12-летнего мальчика.

Так, злоумышленник набросился с ножом на ребенка в подъезде. Однако спас от смерти мальчика его отец, который в тот момент зашел в подъезд.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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