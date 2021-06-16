Мужчина ранил двоих и случайно застрелился в Херсонской области

В городе Алешки Херсонской области 66-летний мужчина ранил из ружья двух местных жителей, и скончался от случайного выстрела. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Правоохранители выяснили, что раненые отдыхали в сквере на лавочке, употребляя спиртное.

— В это время к ним с обрезом охотничьего ружья подошел мужчина и выстрелил, в результате чего двое получили дробовые ранения нижних конечностей, — сообщили в полиции Херсонской области.

После этого мужчина, держа оружие в руке за ствол, ударил им одного из раненых.

— В результате произошел случайный выстрел, и огнестрельное ранение получил сам стреляющий в область верхней трети правого бедра. Нападавший скончался на месте от острой кровопотери, — отметили в полиции.

Обрез изъяли и направили на экспертизу. Также силовики обыскали дом погибшего и открыли уголовное производство. Устанавливаются возможные свидетели инцидента.