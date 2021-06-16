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Дмитро Кудрявцев |

Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине

Учения СБУ

СБУ провела масштабные межведомственные антитеррористические учения при участии ВСУ, Нацгвардии, полиции, пограничной службы, ГСЧС.

Согласно легенде, группа террористов должна была совершить диверсию в одной из военных частей города Очаков, а также на нескольких объектах критической инфраструктуры.

Целью терактов должна была стать дестабилизация общественно-политической обстановки в Николаевской области.

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На тренировке отрабатывалось взаимодействие между различными ведомствами при проведении антитеррористических операций.

Условному противнику не удалось проникнуть ни на один объект и осуществить там взрыв. Часть условной ДРГ была обнаружена и задержана.

Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине
Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине / 15 фотографий

Учения ВМС в Черном море

Военно-морские силы Украины провели в акватории Черного моря совместные учения с кораблями береговой охраны США типа PASSEX.

В тренировках были задействованы: патрульный катер типа Айленд Старобельск, вертолет Ми-14 ВМС ВС Украины, патрульный катер береговой охраны США Hamilton и флагман Морской охраны ГНС Украины корабль Григорий Куропятников.

Экипажи судов отработали элементы по тактическому маневрированию, сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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