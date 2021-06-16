Условных диверсантов задержали: как проходили антитеррористические учения на Николаевщине

СБУ провела масштабные межведомственные антитеррористические учения при участии ВСУ, Нацгвардии, полиции, пограничной службы, ГСЧС.
Согласно легенде, группа террористов должна была совершить диверсию в одной из военных частей города Очаков, а также на нескольких объектах критической инфраструктуры.
Целью терактов должна была стать дестабилизация общественно-политической обстановки в Николаевской области.
На тренировке отрабатывалось взаимодействие между различными ведомствами при проведении антитеррористических операций.
Условному противнику не удалось проникнуть ни на один объект и осуществить там взрыв. Часть условной ДРГ была обнаружена и задержана.
Учения ВМС в Черном море
Военно-морские силы Украины провели в акватории Черного моря совместные учения с кораблями береговой охраны США типа PASSEX.
В тренировках были задействованы: патрульный катер типа Айленд Старобельск, вертолет Ми-14 ВМС ВС Украины, патрульный катер береговой охраны США Hamilton и флагман Морской охраны ГНС Украины корабль Григорий Куропятников.
Экипажи судов отработали элементы по тактическому маневрированию, сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов.