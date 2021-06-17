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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Грязь и крысы: как хранили еду для образовательных учреждений на Сумщине

Грязь и крысы: как хранили еду для образовательных учреждений на Сумщине

Ряд предприятий поставлял некачественные продукты в образовательные учреждения в Сумской области.

Об этом стало известно из материалов по фактам проверки Госпотребнадзора.

В частности, были выявлено значительное количество существенных нарушений требований законодательства в сфере безопасности пищи.

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Продукты ни на одной из стадий обращения не были защищены от загрязнения. Кроме того, склад, где хранилась пища, не содержался в чистоте. Кроме того, на полу склада, на стеллажах и в ящиках были выявлены экскременты грызунов.

Также на складе не обнаружены дезинфицирующие средства и подключение к воде, кроме того, персонал не вел соответствующие журналы.

Грязь и крысы: как хранили еду для образовательных учреждений на Сумщине
Грязь и крысы: как хранили еду для образовательных учреждений на Сумщине
Грязь и крысы: как хранили еду для образовательных учреждений на Сумщине
Грязь и крысы: как хранили еду для образовательных учреждений на Сумщине
Грязь и крысы: как хранили еду для образовательных учреждений на Сумщине
Грязь и крысы: как хранили еду для образовательных учреждений на Сумщине
Грязь и крысы: как хранили еду для образовательных учреждений на Сумщине / 3 фотографии

Массовое отравление детей в Одесской области

Несколько дней назад массовое отравление детей зафиксировали в санатории в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.

По данным областного лабораторного центра Минздрава, гастроэнтероколитом заболели 30 детей в возрасте до 15 лет.

Они жаловались на боль в животе, тошноту, рвоту, понос, слабость и повышение температуры до 39 градусов.

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