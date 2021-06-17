Самолет выкатился за пределы полосы: аэропорт оккупированного Симферополя объявил ЧП

В аэропорту оккупированного Симферополя 17 июня самолет Boeing 767 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Через это было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-службы аэропорта в Симферополе, из-за этого некоторое время не мог приземлиться 21 самолет.

— Для обеспечения безопасности полетов, до освобождения взлетно-посадочной полосы, рейсы в аэропорту не принимаются и не отправляются, — отмечается в сообщении.

По состоянию на 15.30 борт Boeing 767 уже убрали, а полосу разблокировали для других самолетов.

Удалось установить, что самолет, принадлежащий российской авиакомпании, летел из Москвы. На борту находились 284 пассажира.

За время обьявленного чрезвычайного положения никто не пострадал. Аэропорт оккупированного Симферополя продолжает работать в штатном режиме.

Непогода в Симферополе

В конце мая оккупированный Симферополь накрыли сильные дожди, в результате чего город затопило.

30-31 мая в Симферополе выпало больше месячной нормы осадков. Вода попала в салон легковы[ авто, автобусов и троллейбусов.

Также был затоплен торговый центр и территория возле железнодорожного вокзала.