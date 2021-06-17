В Донецкой области от несчастных случаев пострадали два мальчика, один из них погиб

За минувшие сутки в Донецкой области произошло два несчастных случая с детьми.

Годовалый ребенок получил серьезные травмы, а 15-летнего мальчика спасти не удалось.

Смертельный инцидент с подростком произошел в Покровске. Мальчик вместе с младшими братом и сестрой, а также другими детьми пошел купаться на местный пруд.

Когда подросток начал тонуть, отдыхающие бросились на помощь, однако он умер до приезда скорой.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 с пометкой “несчастный случай” УК Украины.

Второй инцидент произошел в Новогродовке. Годовалый мальчик находился дома с матерью, старшим братом и бабушкой.

Когда его оставили в комнате одного, мальчик самостоятельно залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна.

На каком этаже живет семья пострадавшего малыша, не сообщается. С многочисленными травмами мальчика госпитализировали.

Уголовное производство открыто по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) УК Украины.

Под Киевом в выгребную яму упали дети

О том, что в селе Кийлов на Киевщине в яму уличного туалета упали двое детей, стало известно 15 июня.

В результате полученных травм 4-летний мальчик оказался в больнице, его 10-летняя сестренка погибла.

Выяснилось, что сначала в выгребную яму провалился мальчик: старшая сестра пыталась его спасти, однако также упала в яму.

По данным полиции, погибшая девочка и ее братик вместе с семьей представителей ромской национальности приехали на Киевщину из Ужгорода и жили неподалеку от места трагедии.