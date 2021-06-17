Не выдержал сплетен об измене жены: в Донецкой области будут судить мужчину, убившего соседа

В одном из сел Покровского района за убийство будут судить 31-летнего мужчину. На фоне ревности к жене он зарезал своего соседа.

Инцидент произошел в селе Николаевка вечером 22 марта. Накануне подсудимый поссорился с женой, поскольку узнал о ее вероятных изменах.

Не собираясь мириться с услышанным, мужчина схватил нож и ворвался в дом соперника.

После попыток выяснить отношения он нанес мужчине два ножевых удара в живот и один — в область сердца.

Как подтвердила судмедэкспертиза, от полученных ранений сосед супругов погиб на месте.

Досудебное расследование осуществлялось по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. В ближайшее время суд начнет первые слушания по делу.

За содеянное 31-летнему мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

В Покровске мужчину осудили за издевательства над матерью

В начале марта 43-летний житель Покровска получил приговор за систематические издевательства над своими больными родителями.

Кроме словесных оскорблений, мужчина часто поднимал руку на 67-летнего отца и 62-летнюю мать и даже угрожал убийством.

Горе-сын признался, что несколько раз бил шваброй мать, которая передвигается в ходунках.

Решением суда мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 126-1 (Домашнее насилие) УК Украины, и приговорили к 1 году 8 месяцам лишения свободы.

Источник: Донецкая областная прокуратура