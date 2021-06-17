Из-за "минирования" ограничили работу Центрального и Южного вокзалов

В Киеве временно ограничили работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов из-за сообщения о якобы его минировании.

Обновлено в 11.57. В Укрзализныце сообщили, что Центральный и Южный вокзалы Киева работают в штатном режиме после проверки сообщения о минировании здания.

Обновлено в 11.05. Но Укрзализныця заверила, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

В то же время пассажиров попросили сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к неудобствам, пока помещения вокзалов проверяют.

В соответствии со ст. 259 УК Украины, за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей, в Украине предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.