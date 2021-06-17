В Испании объявили приговор каннибалу, который убил и съел тело своей матери

В Испании мужчину приговорили к 15,5 годам заключения за убийство и поедание плоти своей матери, а также осквернение трупа.

28-летнего Альберто Санчеса Гомеса арестовали в 2019 году после того, как полиция обнаружила части тела возле дома его матери — некоторые были в пластиковых контейнерах.

Суд отклонил аргументы Санчеса о том, что во время убийства он переживал “психотический эпизод”, но присяжные не поверили.

Также в постановлении суда говорится, что Гомес должен заплатить своему брату компенсацию в размере €60 тыс.

В феврале 2019 года полиция прибыла в дом Санчес на востоке Мадрида после того, как товарищ Марии Соледад Гомес, которой было 60 лет, выразил обеспокоенность касательно ее исчезновения.

В суде Санчес, которому тогда было 26 лет, рассказал, что задушил мать во время спора. Затем он расчленил и съел части ее тела в течение следующих двух недель. Часть плоти матери от отдал своей собаке.

Мужчину окрестили каннибалом Лас-Вентас через район Мадрида, в котором он проживал со своей матерью.