Среди хлама и без пищи: в Мелитополе 8-летний мальчик неделю жил на улице

В Мелитополе Запорожской области нашли 8-летнего мальчика, который почти неделю жил на улице.

Ребенка вместе с двумя взрослыми, которые представились родителями мальчика, обнаружили работники службы по делам детей.

Никаких документов на ребенка мужчина и женщина предоставить не смогли.

— Ребенка незамедлительно доставлен в лечебное учреждение для медицинского осмотра и необходимого лечения, — говорится в сообщении.

На фотографиях заметно, что семья жила под открытым небом вблизи лесопосадки. Условий, предусмотренных для воспитания и защиты ребенка, там не было.

В ближайшее время личности мужчины и женщины будут установлены. Если родство подтвердится, соцслужбы не исключают возможности лишения родительских прав на 8-летнего мальчика.

Похищение ребенка на Житомирщине

На днях в Житомирской области осудили мужчину, который похитил 5-летнюю девочку, затащил ее в лес и изнасиловал.

Установлено, что ранее судимый злоумышленник дружил с матерью ребенка.

В тот вечер мужчина пришел к ней в гости с алкоголем, а когда застолье кончилось, его попросили уйти.

Не желая заканчивать вечер, злоумышленник с кулаками набросился на 55-летнюю мать своей подруги, а затем пытался ее задушить.

Находясь в сильном алкогольном опьянении, он проник в комнату маленькой девочки и вынес ее из дома на руках. Где тогда была мама ребенка, выяснить не удалось.