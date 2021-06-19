22-летняя Алина пошла с подружкой в ​​японский ресторан в Харькове, а на утро они вдвоем попали в больницу в ужасном состоянии.

Девушки заказали огромную порцию суши, так как в то время в ресторане проходила акция. Алина рассказывает, что утром ее начало лихорадить и заложили уши.

— Ну уже нас тогда что-то смутило, нам не понравился, там ролл с кальмаром был, какой-то неприятный запах. Утром мне вообще стало мега плохо, у меня резко начало закладывать уши и у меня началась тряска и очень болеть живот начал, — рассказывает девушка.

Отравились не только две подруги. В Харькове люди начали массово попадать в больницы с одинаковыми симптомами: тошнотой, диареей и болью в животе.

Менее чем за сутки с отравлением госпитализировали более полусотни человек.

— Начали поступали с энтероколитами, взрослых 31-я больница приняла — 41 человека. Два человека уже выписались, детская больница приняла 14 детей на сегодня. Все дети еще находятся в больнице, всем капают, делают детоксикацию состояние — средней тяжести, реанимационных больных нет, — рассказывает заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

Все пострадавшие ели в том же японском ресторане. Что уложило людей на больничные койки сейчас выясняют полицейские, к расследованию привлекли также медиков и лаборантов.

Правоохранители проверяют документацию, качество продуктов и состояние здоровья самих работников заведения.

— Есть несколько основных версий логических. Это нарушение санитарных норм непосредственно на кухне во время приготовления блюд и нарушение санитарных норм по хранению или транспортировке продуктов, — рассказывает пресс-секретарь прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

После скандала ресторан сразу закрыли. Представители клянутся, что все продукты у них свежие, а сотрудники имеют санитарные книжки.

— Мы проверяем продукты, у нас проверенные поставщики. Мы проверяем их накладные, чтобы все было легально, законно ввезено в Украину. У нас есть регламент хранения каждого продукта, — уверяет административная директор сети ресторанов Юлия Самойлова.

В заведении пообещали помочь отравленным посетителям с лечением. Однако Алика говорит, что никаких предложений пока не получила.