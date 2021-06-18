Во временно оккупированном Луганске произошел взрыв на газопроводе. От подачи газа отключили 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.

По информации Луганскгаза, взрыв произошел ночью 18 июня на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм, после чего возникло сильное возгорание.

Но по состоянию на 6.30 огонь удалось погасить. После этого специалисты начали ремонтно-восстановительные работы. Поэтому возобновить подачу газа отключенным абонентам планируют сразу после завершения работ на объекте.

Информации о пострадавших в результате взрыва в Луганске нет. Сейчас на месте аварии работают сотрудники так называемых правоохранительных органов, которые должны установить причину взрыва.

Источник: Луганскгаз