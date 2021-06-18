Застал жену в постели с бывшим: в Хмельницкой области мужчину осудили за убийство друга

В Староконстантинове осудили мужчину, который расправился с бывшим мужем своей сожительницы.

Трагедия произошла весной 2020 года в селе Митинцы Красиловского района. В тот день все трое распивали спиртные напитки в доме нового сожителя женщины.

Установлено, что между мужчинами не было никаких конфликтов, они даже дружили.

Однако когда застолье затянулось до ночи, хозяин ненадолго покинул гостей, вероятно, отправился за дополнительной порцией алкоголя.

По возвращении домой он застал жену в одной постели с бывшим. Недолго думая, ревнивец схватил кухонный нож и всадил его сопернику прямо в сердце.

Один ножевой удар стал смертельным, и медики, приехавшие на место инцидента, не успели спасти мужчину.

По завершении судебного разбирательства дела хозяина дома осудили на девять лет.

Уголовное производство осуществлялось по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Убийство из ревности в Донецкой области

На днях в Покровском районе в суд передали дело 31-летнего мужчину, который зарезал своего соседа, приревновав к жене.

В конце марта между супругами возникла ссора, во время которой муж узнал о возможных измены жены.

Схватив нож, разъяренный мужчина ворвался в дом соперника, где нанес ему несколько смертельных ударов.

За содеянное 31-летнему мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Источник: Хмельницкая областная прокуратура