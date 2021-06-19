Правоохранители завели уголовное дело по факту отравления людей в одном из заведений общественного питания Харькова.

Как сообщили в харьковской областной прокуратуре, производство было начато по факту ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм, которые привели к массовому отравлению) УК Украины.

Виновным грозит штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов, арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы до трех лет.

Проведены осмотры помещений, где готовилась пища, допросы потерпевших и другие следственные мероприятия.

Проводится внеплановая проверка образцов продукции, которая была поставлена в ресторан.

До трех лет тюрьмы: что грозит виновникам массового отравления в Харькове / 3 фотографии

Антисанитария на Сумщине

По фактам проверки Госпотребнадзора на Сумщине были выявлены поставки некачественных продуктов в местные образовательные учреждения.

Обнаружено значительное количество существенных нарушений требований законодательства в сфере безопасности пищи.

Кроме того, ни на одной из стадий обращения продукты не были защищены от загрязнения.