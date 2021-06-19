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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

До трех лет тюрьмы: что грозит виновникам массового отравления в Харькове

отруєння

Правоохранители завели уголовное дело по факту отравления людей в одном из заведений общественного питания Харькова.

Как сообщили в харьковской областной прокуратуре, производство было начато по факту ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм, которые привели к массовому отравлению) УК Украины.

Виновным грозит штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов, арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы до трех лет.

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Проведены осмотры помещений, где готовилась пища, допросы потерпевших и другие следственные мероприятия.

Проводится внеплановая проверка образцов продукции, которая была поставлена в ресторан.

До трех лет тюрьмы: что грозит виновникам массового отравления в Харькове
До трех лет тюрьмы: что грозит виновникам массового отравления в Харькове
До трех лет тюрьмы: что грозит виновникам массового отравления в Харькове
До трех лет тюрьмы: что грозит виновникам массового отравления в Харькове
До трех лет тюрьмы: что грозит виновникам массового отравления в Харькове
До трех лет тюрьмы: что грозит виновникам массового отравления в Харькове
До трех лет тюрьмы: что грозит виновникам массового отравления в Харькове / 3 фотографии

Антисанитария на Сумщине

По фактам проверки Госпотребнадзора на Сумщине были выявлены поставки некачественных продуктов в местные образовательные учреждения.

Обнаружено значительное количество существенных нарушений требований законодательства в сфере безопасности пищи.

Кроме того, ни на одной из стадий обращения продукты не были защищены от загрязнения.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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