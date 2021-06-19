Сотрудничал с боевиками “ДНР”: на Одесчине задержали экс-военного

Бывший военнослужащий из Одесской области сотрудничал с террористической организацией “ДНР”.

Дело в его отношении было направлено в суд сотрудниками региональной прокуратуры.

— Мужчину подозревают в преступлениях против основ национальной безопасности государства, — сообщили в прокуратуре Одесской области.

По данным правоохранителей, злоумышленник занимался проведением разведывательно-подрывных акции на территории Юга Украины, а также собирал и передавал боевикам “ДНР” информацию о деятельности украинской армии.

Кроме того, одессит, используя старые контакты, договорился с бывшими подчиненными о получении закрытой информации.

В “ДНР” удерживают в плену беременную женщину

14 мая боевики “ДНР” обвинили в шпионаже женщину, которая находилась на 10-м месяце беременности.

Женщина пыталась пересечь неконтролируемой участок украинско-российской границы, однако была снята с автобуса и задержана.

Уже более месяца она находится в плену террористов.