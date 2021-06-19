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Юлія Захарченко |

В Киеве задержали криминального авторитета, которого уже трижды депортировали из Украины

В Киеве задержали криминального авторитета, которого уже трижды депортировали из Украины

В столице правоохранители задержали криминального авторитета по прозвищу Дед, которого уже трижды депортировали из Украины. Мужчину поместили в пункт временного пребывания иностранцев.

Вскоре его планируют снова депортировать из Украины за незаконное пребывание на территории государства. 56-летнему гражданину Армении в июле 2020 года запретили въезд в Украину сроком на 15 лет и выдворили из Украины.

В феврале 2019 года суд впервые принял решение депортировать правонарушителя за пределы Украины. Однако гражданин Армении вернулся через два месяца — здесь его задержали правоохранители.

Второй раз иностранца депортировали в августе 2019 года с запретом въезда на территорию украинского государства сроком на пять лет.

Однако мужчина времени зря не терял — он сменил имя и вернулся в Украину самолетом в октябре 2019 года. Его подлинное лицо разоблачили правоохранители через несколько месяцев.

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В третий раз криминального авторитета депортировали в июле 2020 года — мужчине запретили въезд в Украину до 2035 года. Однако гражданин Армении вновь вернулся на территорию государства с преступным умыслом.

По данным полиции, неоднократно судимый иностранец имеет существенные связи с криминалитетом — известный в этих кругах по прозвищу Дед. Мужчина отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях в Херсонской и Львовской областях.

Накануне правоохранители получили сообщение об очередной попытке незаконного возврата уголовного авторитета на территорию Украины через пункт пропуска Волынской таможни. 18 июня правоохранители задержали иностранцы на основании решения суда.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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