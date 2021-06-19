В Киеве задержали криминального авторитета, которого уже трижды депортировали из Украины

В столице правоохранители задержали криминального авторитета по прозвищу Дед, которого уже трижды депортировали из Украины. Мужчину поместили в пункт временного пребывания иностранцев.

Вскоре его планируют снова депортировать из Украины за незаконное пребывание на территории государства. 56-летнему гражданину Армении в июле 2020 года запретили въезд в Украину сроком на 15 лет и выдворили из Украины.

В феврале 2019 года суд впервые принял решение депортировать правонарушителя за пределы Украины. Однако гражданин Армении вернулся через два месяца — здесь его задержали правоохранители.

Второй раз иностранца депортировали в августе 2019 года с запретом въезда на территорию украинского государства сроком на пять лет.

Однако мужчина времени зря не терял — он сменил имя и вернулся в Украину самолетом в октябре 2019 года. Его подлинное лицо разоблачили правоохранители через несколько месяцев.

В третий раз криминального авторитета депортировали в июле 2020 года — мужчине запретили въезд в Украину до 2035 года. Однако гражданин Армении вновь вернулся на территорию государства с преступным умыслом.

По данным полиции, неоднократно судимый иностранец имеет существенные связи с криминалитетом — известный в этих кругах по прозвищу Дед. Мужчина отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях в Херсонской и Львовской областях.

Накануне правоохранители получили сообщение об очередной попытке незаконного возврата уголовного авторитета на территорию Украины через пункт пропуска Волынской таможни. 18 июня правоохранители задержали иностранцы на основании решения суда.