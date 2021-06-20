В Москве покончил с собой сын рок-музыканта Александра Башлачева

В Москве покончил с собой сын культового рок-музыканта Александра Башлачева.

32-летний Егор Башлачев выбросился из окна. Тело нашла бабушка погибшего, с которой он жил.

Известно, что Егор длительное время страдал от психических расстройств и накануне вышел из больницы, где находился несколько месяцев.

По словам бабушки Егора, перед тем, как совершить самоубийство, он вел себя агрессивно.

Его отец Александр Башлачев (сценическое имя СашБаш) — поэт и музыкант, был культовой фигурой в истории советского поэтического года. Он также покончил с собой 33 года назад.

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В Ровно из общежития выпал студент

За два дня до этого инцидента в Ровно из общежития выпал 18-летний студент. От полученных травм парень скончался на месте.

Житель общежития перелез из окна своей комнаты на дымовую трубу, зацепился за металлические перила и упал на асфальт примерно с высоты третьего этажа.

По предварительной информации, студент был неместным, родителей у него не было.

Источник: Baza