Убийство 15-летней школьницы в Никополе: полиция задержала подростка

В Никополе задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в убийстве школьницы. 15-летнюю девушку искали более пяти дней.

По предварительным данным полиции, 14 июня парень задушил девушку на пустыре за заброшенным зданием в Никополе, а затем скрылся с места преступления.

Следователи установили, что девушка была знакома правонарушителем. Сообщение об исчезновении школьницы поступило в полицию от матери убитой девушки 15 июня.

Женщина рассказала, что ее дочь вечером 14 июня ушла гулять и не вернулась домой. Школьницу искали более пяти дней.

За это время правоохранители проверили вокзалы, рынки, пляжи, парки, а также обследовали заброшенные здания и лесополосы. Вскоре тело убитой девушки нашли за зданием в промышленной зоне Никополя.

Задержанному правонарушителю сообщили о подозрении по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимум лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение.