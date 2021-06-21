Жили в одной гостинице: на Ивано-Франковщине произошло массовое отравление

В Богородчанском районе Ивано-Франковской области 10 человек госпитализированы с острой кишечной инфекцией.

Все они проживали на территории одной гостиницы, сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Всех потерпевших доставили в районную больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

На территории гостиницы, где предположительно отравились люди, проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Массовое отравление в харьковской сети ресторанов

На прошлой неделе в результате массового отравления в одном из сетевых ресторанов Харькова было госпитализировано по меньшей мере 78 человек с диагнозом энтероколит.

Часть пациентов уже выписана, однако большинство из них остаются в лечебных учреждениях под наблюдением медицинских работников.

Специалисты проводят санитарные и противоэпидемические мероприятия в учреждениях питания.