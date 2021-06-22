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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Бил и угрожал: на Хмельнитчине мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку

зґвалтування

В Хмельницкой области 45-летний мужчина среди бела дня изнасиловал 12-летнюю девочку. Инцидент произошел недалеко от дома пострадавшей.

Ребенок возвращался домой, а мужчина подстерегал ее недалеко от дома. Злоумышленник применил к девочке физическую силу, начал ей угрожать, а затем изнасиловал. Об этом позже сообщила полиции мать пострадавшей девочки.

Правоохранители открыли уголовное производство по 4 ст. 152 Уголовного Кодекса Украины (изнасилование). Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Сейчас полицейские сообщили ему о подозрении.

Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

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Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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