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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Прятался под кроватью: в Харькове женщина нашла питона в своей квартире

Прятался под кроватью: в Харькове женщина нашла питона в своей квартире

21 июня в одной из квартир Харькова нашли живую змею. Сетчатый питон не принадлежал ни одному из ее жителей.

В полицию за помощью обратилась женщина, которая случайно увидела змею под своей кроватью.

В то же время она не смогла объяснить, как именно большой питон оказался в ее квартире. К счастью, никто не пострадал.

Правоохранители поймали змею и отвезли ее к ветеринару, который подтвердил, что животное абсолютно здоровое.

Для соответствующего ухода его временно поместили в местный контактный зоопарк.

Источник: Патрульная полиция

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