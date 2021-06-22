21 июня в одной из квартир Харькова нашли живую змею. Сетчатый питон не принадлежал ни одному из ее жителей.

В полицию за помощью обратилась женщина, которая случайно увидела змею под своей кроватью.

В то же время она не смогла объяснить, как именно большой питон оказался в ее квартире. К счастью, никто не пострадал.

Правоохранители поймали змею и отвезли ее к ветеринару, который подтвердил, что животное абсолютно здоровое.

Для соответствующего ухода его временно поместили в местный контактный зоопарк.