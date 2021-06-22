На Донетчине осудили экс-депутата за организацию “референдума”

В Донецкой области объявили приговор двум лицам, которые в 2014 году стали организаторами так называемого референдума. Бывший депутат и жительница Великоновоселковского района совместно организовали псевдореферендум по изменению территории и государственной границы Украины.
Незаконное мероприятие проходило на территории нескольких населенных пунктов. Экс-депутат раздавал бюллетени членам избирательных комиссий и лично контролировал ход так называемого голосования.
Кроме того, правоохранители установили, что женщина как член комиссии участвовала в псевдореферендуме о признании самостоятельности так называемой ДНР.
Районный суд признал подозреваемых виновными в посягательстве на неприкосновенность и территориальную целостность Украины по ч. 2 ст. 110 Уголовного Кодекса Украины.
Мужчина и женщина проведут до пяти лет в тюрьме. Бывшему депутату назначили испытательный срок на три года, а гражданке — на два.
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Источник: Донецкая областная прокуратура