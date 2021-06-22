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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Принес ружье: на Прикарпатье мужчина устроил стрельбу в кафе, есть пострадавший

рушниця

В Тисменицком районе на Прикарпатье 36-летний мужчина устроил стрельбу в сельском кафе.

Инцидент произошел в Клубовцах. Полиция выяснила, что подвыпивший мужчина ворвался в кафе, где спровоцировал конфликт с компанией младших парней.

Пытаясь успокоить пьяного незнакомца, они вывели мужчину на улицу.

Злоумышленник отправился домой, где достал пневматическое ружье и вернулся в кафе.

Зайдя внутрь, мужчина без лишних слов выстрелил в 26-летнего парня. С ранением он был госпитализирован, состояние пострадавшего удалось стабилизировать.

В Ивано-Франковской области произошла стрельба в сельском кафе (ФОТО)
В Ивано-Франковской области произошла стрельба в сельском кафе (ФОТО)
В Ивано-Франковской области произошла стрельба в сельском кафе (ФОТО)
В Ивано-Франковской области произошла стрельба в сельском кафе (ФОТО)
Принес ружье: на Прикарпатье мужчина устроил стрельбу в кафе, есть пострадавший / 2 фотографии

На место стрельбы прибыли правоохранители и не позволили нападавшему сбежать. В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.

Все обстоятельства стрельбы на Ивано-Франковщине устанавливаются, следствие продолжается.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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