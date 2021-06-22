В Днепре парень хотел прыгнуть с моста из-за неразделенной любви к другу

В Днепре 20-летний парень пытался совершить самоубийство из-за неразделенной любви к своему другу, у которого есть девушка. Попытку суицида он транслировал в прямом эфире.

В частности, покончить с собой парень пытался на местном Амурском мосту.

Он хотел прыгнуть с моста из-за того, что парень, в которого он влюблен, сейчас проживает со своей девушкой.

Парень считал, что попытка самоубийства спровоцирует друга покинуть любимую.

По информации местного издания, влюбленный парень снимал квартиру, в которой живут четверо друзей: он, влюбленная в него подруга, его друг, у которого он влюблен, со своей девушкой.

По словам 20-летнего парня, он больше не хочет платить за жилье для всех них и лучше прыгнет с моста, однако не сегодня, так как завтра утром ему нужно идти на собеседование по трудоустройству.

Очевидцы, которые увидели парня на мосту, вызвали скорую.

Также на место происшествия приехала подруга парня. Она забрала его домой, а от помощи медиков молодые люди отказались.

Источник: Днепр оперативный