В Турции из-за столкновения гидроциклов погиб украинец

В Турции возле курортного города Кемер в результате столкновения двух гидроциклов погиб 28-летний украинец.

По данным турецких СМИ, гражданин Украины Виталий Галушко взял на прокат гидроцикл в отеле и вышел в море.

В это же время другие украинцы — 28-летний Александр и 24-летняя Юлия Харценко взяли другие водные мотоциклы и поехали на них кататься.

Около 12.00 22 июня по киевскому времени туристы столкнулись. В результате аварии туристы упали в воду, их вытащили спасатели.

Вскоре Галушко доставили в частную больницу районного центра. Однако несмотря на усилия врачей, путешественника не удалось спасти.

Тело гражданина Украины доставили в морг Кемерской государственной больницы. В настоящее время турецкая прокуратура начала расследование этой трагедии.

Источник: Hurriyet