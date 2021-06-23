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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Турции из-за столкновения гидроциклов погиб украинец

В Турции из-за столкновения гидроциклов погиб украинец

В Турции возле курортного города Кемер в результате столкновения двух гидроциклов погиб 28-летний украинец.

По данным турецких СМИ, гражданин Украины Виталий Галушко взял на прокат гидроцикл в отеле и вышел в море.

В это же время другие украинцы — 28-летний Александр и 24-летняя Юлия Харценко взяли другие водные мотоциклы и поехали на них кататься.

Около 12.00 22 июня по киевскому времени туристы столкнулись. В результате аварии туристы упали в воду, их вытащили спасатели.

Вскоре Галушко доставили в частную больницу районного центра. Однако несмотря на усилия врачей, путешественника не удалось спасти.

Тело гражданина Украины доставили в морг Кемерской государственной больницы. В настоящее время турецкая прокуратура начала расследование этой трагедии.

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Источник: Hurriyet

Фото: Pexels

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