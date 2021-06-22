Спасатели рассматривают две версии взрыва и пожара в доме в Белогородке под Киевом, в результате которого погиб человек, – газ и неизвестное взрывное устройство в одной из квартир на третьем этаже.

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов глава управления ГСЧС в Киевской области Василий Слободяник.

– Причин взрыва может быть несколько: как газ, так и взрывоопасные предметы, которые могли быть в одной из квартир на третьем этаже, – отметил он.

По его словам, точную причину установит следствие, для этого взяты дополнительные образцы для экспертизы.

Все пострадавшие, а их было двое, в том числе ребенок, уже выписаны.

Слободяник также сообщил, что специальная комиссия сегодня примет решение о выплате компенсаций пострадавшим, но конкретные суммы не назвал.

В дом никого не пускают – пока не пройдет проверка относительно безопасности. Прошлую ночь люди провели у соседей или родственников.

Взрыв с последующим возгоранием в Белогородке произошел 21 июня в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома.

В результате пожара погиб один человек, два человека, в том числе ребенок 2008 года рождения, были госпитализированы. Еще шесть человек после осмотра медиками от госпитализации отказались.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью человека и потребовал установить причины взрыва.