Спасатели рассматривают две версии взрыва и пожара в доме в Белогородке под Киевом, в результате которого погиб человек, – газ и неизвестное взрывное устройство в одной из квартир на третьем этаже.
Об этом заявил в эфире одного из телеканалов глава управления ГСЧС в Киевской области Василий Слободяник.
– Причин взрыва может быть несколько: как газ, так и взрывоопасные предметы, которые могли быть в одной из квартир на третьем этаже, – отметил он.
По его словам, точную причину установит следствие, для этого взяты дополнительные образцы для экспертизы.
Все пострадавшие, а их было двое, в том числе ребенок, уже выписаны.
Слободяник также сообщил, что специальная комиссия сегодня примет решение о выплате компенсаций пострадавшим, но конкретные суммы не назвал.
В дом никого не пускают – пока не пройдет проверка относительно безопасности. Прошлую ночь люди провели у соседей или родственников.
Взрыв с последующим возгоранием в Белогородке произошел 21 июня в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома.
В результате пожара погиб один человек, два человека, в том числе ребенок 2008 года рождения, были госпитализированы. Еще шесть человек после осмотра медиками от госпитализации отказались.
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью человека и потребовал установить причины взрыва.