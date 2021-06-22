Укрзализныця потратила более 200 млн грн на закупку несертифицированных материалов для ремонта интерьеров пассажирских вагонов, которые не соответствуют требованиям безопасности.

Соответствующую махинацию выявили оперативники Службы безопасности Украины.

Договор о поставках был подписан еще в 2016 году, но вместо качественной продукции госпредприятие получило товары, сделанные из легковоспламеняющихся материалов.

Закупили опасные материалы на 200 млн: в УЗ разоблачили коррупционную схему / 3 фотографии

По местам работы и проживания участников схемы были проведены обыски, в ходе которых обнаружена техническая и финансово-хозяйственная документация.

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения, а также объявлении им о подозрении в мошенничестве.