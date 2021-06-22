Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Закупили опасные материалы на 200 млн: в УЗ разоблачили коррупционную схему

Закупили опасные материалы на 200 млн: в УЗ разоблачили коррупционную схему

Укрзализныця потратила более 200 млн грн на закупку несертифицированных материалов для ремонта интерьеров пассажирских вагонов, которые не соответствуют требованиям безопасности.

Соответствующую махинацию выявили оперативники Службы безопасности Украины.

Договор о поставках был подписан еще в 2016 году, но вместо качественной продукции госпредприятие получило товары, сделанные из легковоспламеняющихся материалов.

Закупили опасные материалы на 200 млн: в УЗ разоблачили коррупционную схему
Закупили опасные материалы на 200 млн: в УЗ разоблачили коррупционную схему
Закупили опасные материалы на 200 млн: в УЗ разоблачили коррупционную схему
Закупили опасные материалы на 200 млн: в УЗ разоблачили коррупционную схему
Закупили опасные материалы на 200 млн: в УЗ разоблачили коррупционную схему
Закупили опасные материалы на 200 млн: в УЗ разоблачили коррупционную схему
Закупили опасные материалы на 200 млн: в УЗ разоблачили коррупционную схему / 3 фотографии

По местам работы и проживания участников схемы были проведены обыски, в ходе которых обнаружена техническая и финансово-хозяйственная документация.

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения, а также объявлении им о подозрении в мошенничестве.

Читайте
СБУ задержала завербованного "ДНР" украинского военнослужащего

Источник: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка