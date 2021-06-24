В Ивано-Франковске 24-летний водитель, который находился под действием наркотических препаратов, на пешеходном переходе сбил пятилетнего мальчика.

Женщина с двумя детьми переходила проезжую часть по пешеходному переходу, старший мальчик забежал на несколько шагов вперед и в этот момент его сбила машина на бешеной скорости

Водитель не стал убегать с места происшествия, но закрылся в машине.

Инспекторам патрульной полиции он пояснил, что даже не увидел пешеходов.

— Он объяснял, что не увидел ребенка, поскольку была пробка с правой стороны и ребенок выходил с той стороны и там не было просто видно, — рассказывает инспектор патрульной полиции Андрей Белецкий.

Мальчик к счастью выжил, но его госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга, ушибами мягких тканей головы и спины.

Однако правоохранителей насторожило поведение правонарушителя, инспектор рассказал, что у него тряслись руки, глаза были красными, а зрачки не реагировали на свет.

24-летнего мужчину повезли на экспертизу в наркодиспансер там медики подтвердили, что виновник находился под действием наркотиков.