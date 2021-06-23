Обвал в Лебедевке: спасатели прекратили поиски жертв на пляже (ФОТО)

Спасатели не нашли пострадавших людей на пляже, где накануне произошел обвал в Лебедевке.

Место оползня на пляже вблизи базы отдыха Жемчужина тщательно осмотрели кинологи.

По результатам поисков дальнейшие работы на месте обвала были прекращены.

Курортное село Лебедевка расположено в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Обвал пляжа в Лебедевке: спасатели прекратили поиски отдыхающих / 4 фотографии

Обвал в Лебедевке: что произошло

О том, что в Лебедевке произошел обвал пляжа, стало известно днем 22 июня.

Как сообщили спасатели, прибывшие на место инцидента, обвал произошел на территории 150 кв. м, высотой 15 м.

Случайные свидетели утверждали, что незадолго до обвала на том участке пляжа видели девушку, некоторые говорили, что песком могло завалить супругов с маленьким ребенком.

Поиски продолжались весь вечер и всю ночь: к работе были привлечены семь единиц техники, 63 человека, из которых 30 человек — спасатели.