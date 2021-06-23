В Киеве во время ссоры мужчина убил своего знакомого, а его тело спрятал в яму рядом со строительной площадкой и присыпал камнями.

В полицию поступило сообщение от киевлянина. На улице Садовой местный житель обнаружил тело неизвестного мужчины.

Правоохранители, которые выехали на место происшествия, обнаружили тело пострадавшего с признаками насильственной смерти. Начальник следственного отдела Днепровского управления полиции Богдан Марченко рассказал, что накануне между знакомыми возникла ссора.

Во время нее один из мужчин ножом несколько раз ударил товарища в грудь — тот умер сразу на месте происшествия.

После убийства преступник бросил тело мужчины в яму рядом со строительной площадкой и забросал его камнями, чтобы скрыть свое преступление.

Злоумышленником оказался 37-летний мужчина без определенного места жительства. Правоохранители задержали его, а нож изъяли и направили на экспертизу.

Следователи сообщили правонарушителю о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины.