В Киеве работник телеканала украл имущество предприятия на четверть миллиона гривен

В Киеве правоохранители задержали работника одного из телеканалов, который в течение месяца тайно выносил имущество организации. Мужчина прятал его в своей квартире.
В полицию поступило заявление от представителя телерадиокомпании об исчезновении собственности предприятия. Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения помещений и опросили работников телеканала.
Полицейские выяснили, что к краже причастен кладовщик организации. Мужчину разоблачили, после того как он пытался в очередной раз украсть мультимедийную технику.
Таким образом правонарушитель вынес собственность предприятия более чем 200 тыс. грн. Во время обыска квартиры и автомобиля мужчины полицейские обнаружили похищенное оборудование для проведения телесъемок и неизвестные вещества, предварительно похожие на наркотические средства.
По данным полиции, прозрачные пакетики с вероятным амфетамином, которые обнаружили в рюкзаке мужчины, изъяли и направили на экспертизу. Киевлянин 1991 года рождения ранее был судим, его задержали.
Правоохранители открыли уголовное дело по статье 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Ему грозит ограничение свободы до восьми лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.
Следователи готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд для избрания меры пресечения подозреваемому. Расследование продолжается.