В Киеве правоохранители задержали работника одного из телеканалов, который в течение месяца тайно выносил имущество организации. Мужчина прятал его в своей квартире.

В полицию поступило заявление от представителя телерадиокомпании об исчезновении собственности предприятия. Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения помещений и опросили работников телеканала.

Полицейские выяснили, что к краже причастен кладовщик организации. Мужчину разоблачили, после того как он пытался в очередной раз украсть мультимедийную технику.

Таким образом правонарушитель вынес собственность предприятия более чем 200 тыс. грн. Во время обыска квартиры и автомобиля мужчины полицейские обнаружили похищенное оборудование для проведения телесъемок и неизвестные вещества, предварительно похожие на наркотические средства.

По данным полиции, прозрачные пакетики с вероятным амфетамином, которые обнаружили в рюкзаке мужчины, изъяли и направили на экспертизу. Киевлянин 1991 года рождения ранее был судим, его задержали.

В Киеве работник телеканала украл имущество предприятия на четверть миллиона гривен / 6 фотографий

Правоохранители открыли уголовное дело по статье 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Ему грозит ограничение свободы до восьми лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Следователи готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд для избрания меры пресечения подозреваемому. Расследование продолжается.