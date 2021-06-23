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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Воткнул нож в грудь и ушел пить: киевлянина осудили за убийство родного сына

Воткнул нож в грудь и ушел пить: киевлянина осудили за убийство родного сына

В Киеве к девяти годам лишения свободы приговорили мужчину, который зарезал своего сына и оставил его умирать в собственной квартире.

Ужасный инцидент произошел весной прошлого года. В квартире на Оболонском проспекте между отцом и сыном возник конфликт.

Когда аргументы закончились, 61-летний отец схватил кухонный нож и нанес сыну смертельный удар ножом в сердце.

После этого 41-летний мужчина остался на полу умирать, а горе-отец тем временем, оставив квартиру открытой, пошел к знакомому употреблять алкогольные напитки.

Позже именно там убийцу и задержали столичные правоохранители.

После завершения расследования суд принял во внимание все имеющиеся доказательства и признал 61-летнего мужчину виновным по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

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Источник: Прокуратура Киева

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