Воткнул нож в грудь и ушел пить: киевлянина осудили за убийство родного сына

В Киеве к девяти годам лишения свободы приговорили мужчину, который зарезал своего сына и оставил его умирать в собственной квартире.

Ужасный инцидент произошел весной прошлого года. В квартире на Оболонском проспекте между отцом и сыном возник конфликт.

Когда аргументы закончились, 61-летний отец схватил кухонный нож и нанес сыну смертельный удар ножом в сердце.

После этого 41-летний мужчина остался на полу умирать, а горе-отец тем временем, оставив квартиру открытой, пошел к знакомому употреблять алкогольные напитки.

Позже именно там убийцу и задержали столичные правоохранители.

После завершения расследования суд принял во внимание все имеющиеся доказательства и признал 61-летнего мужчину виновным по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

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