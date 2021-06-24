В Киеве патрульные Евгений Даценко и Виктор Дейнеко спасли от самоубийства 17-летнего парня.

Сообщение о том, что несовершеннолетний хочет покончить с собой, поступило от его отца. По словам мужчины, сын попрощался в сообщении с девушкой.

Правоохранители, получив фото парня, отправились на поиски рядом с местом его обучения.

Впоследствии появилась информация о том, что юноша может быть на кладбище.

Когда патрульные нашли парня, он уже лежал едва в сознании в зарослях. Одна рука была порезана, в другой был нож.

Чтобы остановить кровотечение, правоохранители наложили на руку жгут.

Затем на карете скорой киевлянина доставили в медицинское учреждение.

Источник: Патрульная полиция Киева

Фото: Патрульная полиция Киева