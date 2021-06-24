В Ровно опознали женщину, которая погибла под поездом (ФОТО)

В Ровно установили личность женщины, которая погибла под колесами поезда 21 июня.

Ею оказалась 51-летняя женщина. Поиски ее родных осложнило то, что при себе погибшая не имела ни документов, ни мобильного телефона.

Уже 24 июня в полицию из-за исчезновения матери обратился 29-летний мужчина. Он обьяснил, что находился в командировке, а когда вернулся, матери дома не обнаружил.

Во время процедуры опознания мужчина подтвердил, что это она. Он также добавил, что мать на фоне психических расстройств ранее проходила лечение в спецучреждении.

Уголовное производство по факту гибели 51-летней женщины осуществляется по ч. 3 ст. 276 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В то же время установлено, что погибшая самовольно вышла на пути несмотря на запрещенный сигнал семафора, означавший приближение поезда.

Досудебное расследование по делу продолжается.