В Харькове задержали 37-летнего мужчину по подозрению в нападении на 10-летнюю девочку, которая гуляла с подружками в своем дворе.

Инцидент произошел утром 24 июня в Индустриальном районе города.

Дети играли недалеко от дома, как вдруг к ним подошел незнакомый мужчина и начал душить девочку.

Перепугавшись, она все же успела вырваться из рук обидчика. Когда девочка прибежала домой, мать заметила на ее шее синяки и покраснения.

В полиции отметили, что злоумышленник не пытался убежать или скрыться, поэтому его оперативно задержали и доставили в участок.

Там 37-летний мужчина заверил, что просто перепутал пострадавшую девочку со своей сестрой.

Находился ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пока не сообщается.

В ближайшее время правоохранители предоставят правовую оценку инциденту.