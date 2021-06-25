Топором в голову: на Киевщине мужчина напал на брата из-за наследства

В селе Андреевка Киевской области мужчина чуть не убил брата из-за наследства — родительского дома. Старший брат Максим напал на младшего, 35-летнего Богдана, с топором.

Пострадавшего нашли в луже собственной крови. Скорая забрала его в реанимацию, к счастью, медикам удалось его спасти.

— Ударов было четыре: один пришелся на область спины, два в голову и один в шею, — рассказывают в Белоцерковском отделе полиции.

Оказалось, что 35-летний Богдан приехал из Белой Церкви домой погостить. В доме проживал его отец и брат Максим. После ужина старший брат пошел спать, а отец обсуждал с Богданом судьбу дома. Глава семейства хотел доверить дом младшему сыну, ведь старший часто пьянствовал.

Очевидно, Максим услышал этот разговор, и когда Богдан вышел на улицу покурить, взял в руки топор и напал на родственника. После этого он самостоятельно позвонил в полицию и сообщил, что якобы на пострадавшего напал их отец.

Односельчане рассказывают, что Богдан, который сейчас находится в больнице, часто издевался над старшего брата. Примерно 15 лет назад он тоже напал на Максима с топором.

— У Максима на голове шрам … швов, пожалуй, с 15 наложено. Максим простил, потому что мама попросила, на коленях стояла, Максимка прости Богданчику…, — рассказывает местная жительница Людмила.

Пока следствие по делу продолжается, Максима будут держать в СИЗО. За то, что хотел обезглавить брата, ему грозит до 15 лет лишения свободы.