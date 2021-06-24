В Киеве на Крещатике мужчина выпал из окна и погиб (ФОТО)

В центре Киева 24 июня из окна выпал мужчина. В результате полученных травм смерть наступила мгновенно.

Ужасный инцидент произошел на улице Крещатик, 7/11. Мужчина выпал из окна прямо на тротуар, вдоль которого ходили люди.

На месте происшествия работают правоохранители. Среди возможных версий гибели мужчины — несчастный случай, самоубийство и убийство.

По неподтвержденной информации, на вид погибшему 25-30 лет. Он выпал из окна 7-го этажа.

Выпал из окна: в Киеве на Крещатике погиб мужчина / 5 фотографий

Что делал мужчина в этом здании (по данным СМИ, дом обустроен под бизнесс-центр и не является жилым), будет устанавливать следствие.

В то же время точную причину его смерти установит судмедэкспертиза.

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Фото: dtp.kiev.ua