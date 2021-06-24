В Киеве на улице Уманской мужчина вместе с товарищем похитили автомобиль, а 24-летнего владельца машины затолкали в гараж.

Правонарушители поехали на транспорте за пределы города, однако в течение 20 минут воров задержали полицейские.

Накануне владелец авто выложил в интернете объявление о продаже своего транспортного средства. Пострадавший рассказал правоохранителям, что через некоторое время ему позвонил незнакомец, который договорился с ним о встрече для осмотра машины.

Уже во время проверки авто псевдопокупатели затолкали мужчину в гараж, после чего сели в заведенное транспортное средство и поехали.

В течение 20 минут полицейские заметили разыскиваемое авто, в салоне которого находились двое молодых людей, за пределами столицы на Житомирской трассе.

Правоохранители задержали 19-летнего жителя Киевской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Его товарищ — 16-летний киевлянин, пока он проходит по делу как свидетель.

Следователи открыли уголовное производство по статье 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Санкция статьи предусматривает заключение до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.