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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Дома без крыш и более 150 пострадавших: последствия мощного торнадо в Чехии

торнадо у чехії

На юго-востоке Чехии пронесся торнадо с градом. В результате непогоды пострадали минимум 150 человек, в том числе и дети.

В Южноморавском регионе, где и бушует сильный ветер, спасатели объявили чрезвычайную ситуацию.

Наибольший ущерб торнадо нанесло таким городам, как Бржецлав и Годонин, а также еще семи населенным пунктам.

Спасатели достают людей из-под завалов домов, которые разрушила непогода. Пока неизвестно сколько погибших есть.

Из-за торнадо в некоторых городах деревья падали на дома, автомобили и прохожих. Кроме того, в одном из городов сильный ветер опрокинул автобус.

Непогода разрушила половину поселка Грушки. Как описывают спасатели, там от домов остались только стены.

Местный костел также остался без крыши и колокольни, также вырванные столетние липы и ели.

В результате непогоды обесточенными остаются более 30 тыс. домов.

По прогнозам чешского метеоролога Михала Чака, это торнадо одно из самых сильных, которые наблюдались в стране за последнее время.

Ликвидируют последствия непогоды спасатели, пожарные, а также полицейские.

Источник: České Noviny

Фото: Ukrajinski Diplomata

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