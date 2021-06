На юго-востоке Чехии пронесся торнадо с градом. В результате непогоды пострадали минимум 150 человек, в том числе и дети.

В Южноморавском регионе, где и бушует сильный ветер, спасатели объявили чрезвычайную ситуацию.

WATCH: Rare tornado hits the Czech Republic, causing major damage and injuring an unknown number of people pic.twitter.com/cG3BzDxW6p — BNO News (@BNONews) June 24, 2021

Наибольший ущерб торнадо нанесло таким городам, как Бржецлав и Годонин, а также еще семи населенным пунктам.

Спасатели достают людей из-под завалов домов, которые разрушила непогода. Пока неизвестно сколько погибших есть.

BREAKING: Tornado causes major damage in the Czech Republic pic.twitter.com/TdSm87Z4gG — BNO News (@BNONews) June 24, 2021

Из-за торнадо в некоторых городах деревья падали на дома, автомобили и прохожих. Кроме того, в одном из городов сильный ветер опрокинул автобус.

Непогода разрушила половину поселка Грушки. Как описывают спасатели, там от домов остались только стены.

Местный костел также остался без крыши и колокольни, также вырванные столетние липы и ели.

В результате непогоды обесточенными остаются более 30 тыс. домов.

My prays and thoughts are with people of Czech Republic ???????? after tornado ????️ disaster. ???????? pic.twitter.com/Hk55Fj2aMG — Ukrajinski Diplomata ???????? (@Bosnoslav) June 24, 2021

По прогнозам чешского метеоролога Михала Чака, это торнадо одно из самых сильных, которые наблюдались в стране за последнее время.

Ликвидируют последствия непогоды спасатели, пожарные, а также полицейские.

Источник: České Noviny

Фото: Ukrajinski Diplomata