В немецком городе Вюрцбург 25 июня неадекватный мужчина с ножом совершил нападение на прохожих.

В результате резни пострадали девять человек, трое из которых погибли до приезда скорой.

Правоохранители быстро прибыли на место происшествия и задержали мужчину, выстрелив ему в ногу.

— Мы задержали подозреваемого. В настоящее время нет никаких указаний на второго преступника. Нет никакой опасности для населения, — говорится в сообщении полиции округа нижней Франконии.

На кадрах видео заметно, что босой неадекватный мужчина в светлой одежде подбегал к случайным прохожим и на расстоянии 1-2 метра бросал в них ножом.

Люди были вынуждены защищаться всем, что было под рукой: зонтиками, пластиковыми бутылками и камнями.

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