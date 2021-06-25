Национальная полиция арестовала одного из участников преступной группировки из Запорожья, который занимался изготовлением, хранением и продажей наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах.

По данным правоохранителей, сбытом запрещенных веществ по всей Украине занимались жители Запорожской и Полтавской областей.

Продажа осуществлялась через почту. Чтобы замести следы, преступники меняли номера телефонов и персональные данные отправителей.

Один из участников группировки, 36-летний мужчина, был задержан 23 июня. На руках у него был килограмм готового к продаже метадона, стоимость которого оценили в 1,3 млн гривен. Помимо прочего, в ходе обысков у него обнаружили револьвер и патроны, четыре мобильных терминала, банковские карты, сим-карты, планшет и черновики с именами потенциальных клиентов.

Львовское областное управление полиции продолжает расследование и устанавливает полный круг участников группировки.

Подозреваемому сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Метадона на миллион гривен: на Львовщине задержали члена наркогруппировки / 3 фотографии

Наркоторговка на пенсии

Ранее в Лубнах задержали 73-летнюю наркоторговку, которая годами сбывала запрещенные вещества в собственном подъезде.

Соседи пенсионерки неоднократно с ней ссорились из-за нелегального бизнеса и периодически пытались гонять ее клиентов со двора.

Женщине и ее партнерше грозит тюрьма.