Налаживал канал поставок электроники: СБУ задержала агента российских спецслужб

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агента российских спецслужб, который пытался вывезти из страны электронные изделия для военно-промышленного комплекса РФ.

Жителя города Ровно завербовали, когда тот посещал Россию. Кураторы сказали ему найти и купить электронные изделия для изготовления оружия и военной техники, такой как ракетные носители.

После выполнения первой части задания он должен был отправить приобретенную аппаратуру в РФ, наладив постоянный канал поставок.

Готовый к сбыту товар был обнаружен в ходе обысков под процессуальным руководством Ровенской областной прокуратуры.

Мужчине объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.