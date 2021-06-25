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Дмитро Кудрявцев |

Налаживал канал поставок электроники: СБУ задержала агента российских спецслужб

СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агента российских спецслужб, который пытался вывезти из страны электронные изделия для военно-промышленного комплекса РФ.

Жителя города Ровно завербовали, когда тот посещал Россию. Кураторы сказали ему найти и купить электронные изделия для изготовления оружия и военной техники, такой как ракетные носители.

После выполнения первой части задания он должен был отправить приобретенную аппаратуру в РФ, наладив постоянный канал поставок.

Готовый к сбыту товар был обнаружен в ходе обысков под процессуальным руководством Ровенской областной прокуратуры.

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Источник: СБУ

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