В США считают пропавшими 159 человек после обвала многоэтажки вблизи Майами. Власти официально подтвердили четверо погибших в результате инцидента, 120 человек нашли — с ними все в порядке.

Об этом заявила руководительница округа Майами Дейд Даниэлла Лавин Кава. По ее словам, операция по разбору завалов и поиску людей продолжается. Сотрудники экстренных служб пока используют только легкую технику, для поиска людей привлекли также служебных собак.

Известно, что тела трех человек достали из-под завалов ночью — пока их не идентифицировали. Очевидцы происшествия рассказывают, что во время обвала люди громко кричали и паниковали.

— Это было ужасно. Дети, взрослые кричат. Женщины и дети плачут. Это был, пожалуй, один из худших переживаний, которые я когда-либо видел в своей жизни, — поделился переживаниями свидетель происшествия.

Президент США Джо Байден ввел чрезвычайное положение в штате Флорида, куда входит Майами.

Обвал дома вблизи Майами произошел 24 июня. Движение транспорта на ближайших дорогах заблокировала полиция. На место прибыло 80 бригад экстренных служб.

Инцидент произошел в муниципалитете Серфсайд, известно, что дом построили в 1981 году. Причины обвала пока устанавливают правоохранители. Точное количество жителей, находившихся в доме, неизвестно.

Фото: Miami-Dade Fire Rescue