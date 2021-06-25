Полгорода без электричества: в Виннице мужчину убило током на грузовом кране

В Виннице во время выполнения незаконных работ грузовой кран задел линии электропередач. Мужчина, который руководил процессом, погиб на месте.
Вследствие недопустимого приближения к ЛЭП повредились провода электролиний и отключились пять подстанций. В результате этого половина города осталась без электроэнергии.
Инцидент произошел около 11.20, до 15.00 аварийные бригады восстановили электроснабжение в большинстве районов. Остальным обещают вернуть электричество до 20.00.
— Искренне сочувствуем семье погибшего. И еще раз просим всех жителей Винницы и области быть предельно внимательными, соблюдать правила работ в охранных зонах электросетей.
Беспечное обращение с электротоком не прощает ошибок! Пожалуйста, будьте осмотрительны, берегите себя и жизни окружающих! — отмечает генеральный директор АО Винницаоблэнерго Андрей Полищук.
Авария с краном произошла на окружной дороге в сторону микрорайона Тяжилов. Во время расследования случая на месте обнаружили значительное складирование щебня. Поэтому во избежание подобных случаев компания Винницаоблэнерго решила временно обесточить линию, что над щебнем.
Фото: Винницаоблэнерго